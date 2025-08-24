БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани

«Уважаемые жители Самарской области! Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители. По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших — нет», — написал Федорищев в Telegram-канале.
Он отметил, что на территории Самарской области действует режим «Ковёр», воздушное пространство временно закрыто.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше