БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые жители Самарской области! Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители. По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших — нет», — написал Федорищев в Telegram-канале.

Он отметил, что на территории Самарской области действует режим «Ковёр», воздушное пространство временно закрыто.

