Полицейские стреляли по машине участников теракта в Крокусе более 30 раз

А ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» ни разу не задали вопросы потерпевшим, хотя имеют на это право. В ходе каждого заседания они сидят с опущенными головами. В начале месяца Второй западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела о нападении на «Крокус Сити Холл» по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.