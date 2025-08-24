Второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у Камчатки

Согласно данным, землетрясение произошло в 02:04 UTC (05:04 мск). Координаты эпицентра — 51,7625 северной широты и 158,7123 восточной долготы. Эпицентр находился в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Глубина очага достигала 46,1 километра.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 00:29 мск. Эпицентр находился на расстоянии 197 километров от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 49,6 километра. Сейсмологи также зарегистрировали 20 афтершоков в течение последних суток.