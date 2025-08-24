На Курилах пропала туристическая группа из 10 человек

Туристическая группа из 10 человек пропала на Курильских островах в районе вулкана Баранского. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
Он уточнил, что путешественники не вышли на связь, поэтому начались их поиски.
«О происшествии было сообщено на пульт ЕДДС. К поисковым работам привлекли спасателей, сотрудников ОМВД и представителя администрации округа. На данный момент в поисках задействованы шесть человек», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале.
Истомин добавил, что ситуация находится на его личном контроле.
Ранее сообщалось, что в Таиланде на Пхукете пропал российский турист во время купания в Андаманском море.