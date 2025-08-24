Ричмонд
После атаки БПЛА загорелся терминал НОВАТЭК в Ленобласти

Над портом Усть-Луга в Ленобласти уничтожено 10 украинских дронов. Падение обломков вызвали пожар на терминале НОВАТЭК. Информацию подтвердил губернатор Александр Дрозденко.

На месте работают пожарные.

«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК», — написал глава региона.

По предварительным данным, при ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные и МЧС.

