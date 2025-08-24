Губернатор Анохин: На территории Смоленской области сбили 9 украинских дронов

«Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На места падения обломков направлены оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.
Анохин призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА, а информировать об этом экстренные службы.
Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
