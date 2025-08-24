В Ленобласти сбили беспилотники

В Кенгисеппском районе уничтожено 4 БПЛА.
В Ленинградской области силами ПВО было уничтожено четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Силами ПВО четыре БПЛА уничтожено в Кингисеппском районе», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Никто не пострадал, ничто не разрушено.
В ночь с 23 на 24 августа произошли массовые атаки беспилотников ВСУ. Вечером 23 августа беспилотник безуспешно пытался атаковать Москву. В аэропортах нескольких аэропортов были введены ограничения. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
