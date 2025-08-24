Дроны ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ совершили атаку с применением беспилотного летательного аппарата по Советскому району Брянска. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. В результате атаки повреждены фасадная часть и остекление в одном из многоквартирных жилых домов. На месте происшествия работают оперативные службы и специалисты экстренных ведомств. Богомаз сообщил, что после завершения осмотра территории спецслужбами будет сформирована комиссия для оценки нанесенного ущерба. Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.