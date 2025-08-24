Над портом Усть-Луга в Ленобласти сбили 10 дронов ВСУ

Ранее в ходе отражения атаки ВСУ в Смоленской области были сбиты девять беспилотников. По словам губернатора региона Василия Анохина, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет. На места падения обломков направлены специалисты. Анохин призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА, а информировать об этом экстренные службы.
