Комбриг ВСУ Олег Черкашин замечен на Дне города в Харькове.
Командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ майор Олег Черкашин был замечен на праздничных мероприятиях, несмотря на потери среди его подчиненных на харьковском направлении. Об этом сообщает источник в силовых структурах.
«В то время, как 127-я отдельная бригада территориальной обороны несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях», — сообщил РИА Новости источник среди силовиков. Мероприятия посвящены Дню города Харькова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа харьковском направлении ВСУ заменили две бригады силами теробороны.
Ранее сообщалось, что на харьковском направлении две штурмовые бригады были заменены силами территориальной обороны. Также сообщалось о случаях дезертирства в рядах ВСУ на том же харьковском направлении.