Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в порту Ленинградской области возник после падения БПЛА

Утром 24 августа силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над портом Усть-Луга в Ленинградской области.

Утром 24 августа силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над портом Усть-Луга в Ленинградской области. Обломки одного из дронов спровоцировали возгорание на терминале.

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, к тушению пожара были незамедлительно привлечены сотрудники МЧС и пожарные службы. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Дрозденко также сообщил об уничтожении четырех беспилотников в Кингисеппском районе.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше