Пожар в порту Ленинградской области возник после падения БПЛА

Утром 24 августа силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над портом Усть-Луга в Ленинградской области. Обломки одного из дронов спровоцировали возгорание на терминале.
Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, к тушению пожара были незамедлительно привлечены сотрудники МЧС и пожарные службы. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Дрозденко также сообщил об уничтожении четырех беспилотников в Кингисеппском районе.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше