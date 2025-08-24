Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над территорией России

Помимо этого, той же ночью серия взрывов прозвучала в пригороде Курчатова в Курской области. Также жители Сызрани Самарской области сообщили о минимум пяти взрывах, произошедшей в ночь с 23 на 24 августа. По их словам, от работы системы ПВО в городе «сработала сигналка у автомобилей и тряслись стены».