Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Так, дроны ликвидировали над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, а также Республики Крым и Республики Татарстан, передает Telegram-канал ведомства.
Ночью 24 августа средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник около Курской атомной электростанции. При падении дрон сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.
Помимо этого, той же ночью серия взрывов прозвучала в пригороде Курчатова в Курской области. Также жители Сызрани Самарской области сообщили о минимум пяти взрывах, произошедшей в ночь с 23 на 24 августа. По их словам, от работы системы ПВО в городе «сработала сигналка у автомобилей и тряслись стены».