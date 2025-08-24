Подозреваемый в диверсии на «СП» участвовал в операциях СБУ в Донбассе

Уточняется, что Кузнецов проходил службу в 7-м управлении военной контрразведки с дислокацией в Одессе и в ведении данного управления были все подразделения ВСУ, дислоцировавшиеся в одесском регионе. Затем он, по словам Прозорова, перешел в 5-е управление Департамента контрразведки СБУ, специализирующееся на организации диверсий, терактов и убийств, в том числе в Донбассе.