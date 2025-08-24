Ричмонд
Подозреваемый в диверсии на «СП» участвовал в операциях СБУ в Донбассе

Сергей Кузнецов служил в военной контрразведке СБУ, перейдя туда задолго до начала СВО.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в причастности к диверсии на «Северных потоках» Сергей Кузнецов был офицером ВСУ и служил в военной контрразведке Службы безопасности Украины (СБУ), перейдя туда задолго до начала СВО. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Уточняется, что Кузнецов проходил службу в 7-м управлении военной контрразведки с дислокацией в Одессе и в ведении данного управления были все подразделения ВСУ, дислоцировавшиеся в одесском регионе. Затем он, по словам Прозорова, перешел в 5-е управление Департамента контрразведки СБУ, специализирующееся на организации диверсий, терактов и убийств, в том числе в Донбассе.

«В период работы в 5-м управлении ДКР он познакомился там с Романом Червинским, одним из руководителей управления, и вместе с ним они проводили несколько операций на территории ДНР и ЛНР», — приводятся слова Прозорова.

Кузнецов был задержан на днях в Италии по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

