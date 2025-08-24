За вечер и ночь в Калуге уничтожены два десятка БПЛА

23 БПЛА сбили над Калужской областью.
За вечер 23 августа и ночь 24 августа ПВО уничтожили 23 дрона в Калуге. Информацию подтвердил губернатор Владислав Шапша.
«В период с 17.00 23 августа до 04.30 24 августа силами ПВО уничтожены 23 БПЛА», — написал губернатор. В частности, попытке атак подверглись окраина Калуги. Мещевский, Перемышльский, Кировский, Жуковский, Мосальский, Козельский, Бобровский, Бабынский, Дзержинский, Думинический, Жиздринский и Малоярославецкий район.
Всего за ночь ПВО сбили над регионами России 95 дронов. Данные предоставило Минобороны РФ.
