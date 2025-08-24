Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За вечер и ночь в Калуге уничтожены два десятка БПЛА

За вечер 23 августа и ночь 24 августа ПВО уничтожили 23 дрона в Калуге. Информацию подтвердил губернатор Владислав Шапша.

23 БПЛА сбили над Калужской областью.

За вечер 23 августа и ночь 24 августа ПВО уничтожили 23 дрона в Калуге. Информацию подтвердил губернатор Владислав Шапша.

«В период с 17.00 23 августа до 04.30 24 августа силами ПВО уничтожены 23 БПЛА», — написал губернатор. В частности, попытке атак подверглись окраина Калуги. Мещевский, Перемышльский, Кировский, Жуковский, Мосальский, Козельский, Бобровский, Бабынский, Дзержинский, Думинический, Жиздринский и Малоярославецкий район.

Всего за ночь ПВО сбили над регионами России 95 дронов. Данные предоставило Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше