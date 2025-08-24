Беспилотники атаковали промышленный объект в Сызрани

Утром 24 августа промышленное предприятие в Сызрани подверглось атаке дронов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
«В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители», — заявил он.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Федорищев также сообщил, что на территории региона введен режим «Ковёр», а воздушное пространство временно закрыто.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше