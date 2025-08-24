Ричмонд
Беспилотники атаковали промышленный объект в Сызрани

На территории Самарской области действует режим «Ковёр».

Источник: Аргументы и факты

Утром 24 августа промышленное предприятие в Сызрани подверглось атаке дронов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители», — заявил он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Федорищев также сообщил, что на территории региона введен режим «Ковёр», а воздушное пространство временно закрыто.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над портом Усть-Луга были сбиты 10 беспилотников. Падение обломков одного из БПЛА привело к возгоранию на территории терминала НОВАТЭК.

