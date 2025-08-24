СМИ: Связавший стропы командира рязанский курсант мог планировать несколько убийств

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) имени генерала Маргелова, намеренно связавший стропы парашюта командира Ивана Селина, мог планировать несколько убийств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Сообщается, что после инцидента с сержантом Селиным на складе во время осмотра парашютов у других курсантов якобы обнаружили как минимум еще один с аналогично перевязанными стропами — принадлежавший командиру роты и ветерану спецоперации.
Однако в день смерти Селина он заступил на дежурство, что, предположительно, спасло ему жизнь. При этом, как сообщил источник, данный факт проверяющие не зафиксировали в документах, возможно, чтобы не усугублять ситуацию для начальника РВВДУ Олега Пономарева, который уже столкнулся с проблемами после инцидента с Иваном Селиным, говорится в публикации.
В июле стало известно, что курсант РВВДУ Илья Казанцев связал стропы парашюта Ивана Селина, в результате чего тот разбился насмерть. Казанцев сам пришел в отделение и признался в содеянном. Предположительно, мотивом стала личная неприязнь: Казанцев утверждал, что вместе с другими курсантами неоднократно подвергался «насилию и унижениям» со стороны командира.