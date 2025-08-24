Четверо членов ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись

Четверо участников организованной преступной группы, занимавшейся систематическим хищением средств у участников СВО в аэропорту «Шереметьево», скрылись, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по меньшей мере один из разыскиваемых фигурантов был задержан и арестован. Источник, осведомленный о ходе расследования, сообщил, что некоторые из скрывшихся участников преступной группы уже заочно арестованы, включая предполагаемого организатора преступной группы Алексея Кабочкина и его соучастников.
Следствие утверждает, что участники преступного сообщества похищали средства у военнослужащих, прибывающих в аэропорт «Шереметьево», путем краж, вымогательств и мошенничества. В состав преступной группы входили сотрудники правоохранительных органов, включая сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту.
Злоумышленники целенаправленно выбирали военнослужащих в качестве жертв. Большинство преступлений было связано с завышением цен на услуги такси. В материалах указывается, что преступники подбирали в аэропорту военнослужащих, предлагая им услуги пассажирских перевозок по изначально рыночным ценам.
Однако в конце поездки сумма значительно увеличивалась: 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как через переводы, так и через банковские терминалы. В случае отказа передавать деньги потерпевшим угрожали физической расправой.
Одному военнослужащему преступники предложили выпить спиртное и воспользовавшись его состоянием, похитили 615 тысяч рублей с его банковской карты через терминал одного из фигурантов дела. Еще один военнослужащий потерял таким же образом 28 тысяч рублей.
Ранее суд назначил 16 лет колонии лидеру организованной группы в Петербурге, признав его виновным в похищении предпринимателей, вымогательстве и разбое.