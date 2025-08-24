Четверо членов ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись

Однако в конце поездки сумма значительно увеличивалась: 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как через переводы, так и через банковские терминалы. В случае отказа передавать деньги потерпевшим угрожали физической расправой.