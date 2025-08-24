Силы ПВО нейтрализовали массированную атаку дронов ВСУ над 14 регионами

Как сообщает Министерство обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а также над Крымом и Татарстаном.