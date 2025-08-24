Силы ПВО нейтрализовали массированную атаку дронов ВСУ над 14 регионами

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией 14 регионов страны.
Как сообщает Министерство обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а также над Крымом и Татарстаном.
Напомним, что утром 24 августа силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над портом Усть-Луга в Ленинградской области. Обломки одного из дронов спровоцировали возгорание на терминале.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани.
