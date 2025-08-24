Ричмонд
В Росэнергоатоме рассказали детали атаки дронов на Курскую АЭС

В ночь на 24 августа вблизи Курской атомной электростанции (АЭС) был уничтожен украинский беспилотник. В результате падения дрон сдетонировал, чем повредил трансформатор собственных нужд станции и привел к снижению мощностей третьего энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе концерна Росэнергоатом.

Дрон ВСУ сдетонировал при ударе по Курской АЭС, заявили представители Росэнергоатома.

В ночь на 24 августа вблизи Курской атомной электростанции (АЭС) был уничтожен украинский беспилотник. В результате падения дрон сдетонировал, чем повредил трансформатор собственных нужд станции и привел к снижению мощностей третьего энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе концерна Росэнергоатом.

Украина массово атакует регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%», — говорится в заявлении концерна.

Отмечается, что пострадавших среди персонала нет. В настоящее время на АЭС продолжают работу три энергоблока, четвертый энергоблок находится в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки функционируют в режиме без генерации электроэнергии. Радиационный фон на станции и в прилегающих к ней районах не изменился и соответствует естественным природным показателям.

Силы ПВО этой ночью сбили более 90 дронов над регионами России. На фоне этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над крупнейшим портом на Балтике и вторым по величине в РФ Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей природного газа.

