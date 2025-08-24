В Росэнергоатоме рассказали детали атаки дронов на Курскую АЭС

Отмечается, что пострадавших среди персонала нет. В настоящее время на АЭС продолжают работу три энергоблока, четвертый энергоблок находится в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки функционируют в режиме без генерации электроэнергии. Радиационный фон на станции и в прилегающих к ней районах не изменился и соответствует естественным природным показателям.