Вертолет совершил жесткую посадку на пике Победы при попытке спасти альпинистку

Накануне стало известно, что тело Наговициной, застрявшей на пике Победы, останется лежать там по меньшей мере до следующего года. Все связано с завершением сезона восхождений в этом году. Ранее сообщалось, что на помощь отправляли два вертолета, но после неудач на спасение направили профессиональных альпинистов.