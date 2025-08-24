Вертолет совершил жесткую посадку на пике Победы при попытке спасти альпинистку

Вертолет Ми-8 со спасательной группой, при попытке спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, совершил жесткую посадку на пике Победы в Киргизии. Об этом «Известиям» рассказал глава первой спасательной экспедиции Александр Семенов.
По его словам, команда из шести человек 16 августа вылетела на вертолете Ми-8 на максимально возможную высоту, чтобы помочь группе альпинистов.
«При попытке приземления на высоте примерно 4,9 тысячи метров из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали», — рассказал руководитель спасательной экспедиции.
Семенов уточнил, что спасатели получили травмы, но помогли спуститься двум альпинистам из той же группы, в которой была Наговицина.
Накануне стало известно, что тело Наговициной, застрявшей на пике Победы, останется лежать там по меньшей мере до следующего года. Все связано с завершением сезона восхождений в этом году. Ранее сообщалось, что на помощь отправляли два вертолета, но после неудач на спасение направили профессиональных альпинистов.