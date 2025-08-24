Полиция сцепилась с протестующими против расселения беженцев по отелям

По данным полиции Эйвона и Сомерсета, в городе была арестована 37-летняя женщина по подозрению в нападении на сотрудника службы спасения, в то время как в Ливерпуле было произведено 11 арестов за правонарушения, в том числе за пьянство и нарушение общественного порядка, нападение и драку, поскольку протест партии независимости Великобритании был встречен контрдемонстрацией.