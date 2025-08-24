Полиция сцепилась с протестующими против расселения беженцев по отелям

Столкновения полиции с протестующими произошли в Великобритании во время демонстраций против отелей, предоставляющих убежище беженцам. Также проходят контрпротесты, полиции приходится разнимать враждующие группы в Бристоле.
По всей Великобритании произошли столкновения протестующих с полицией во время демонстраций против отелей, в которых размещаются просители убежища, пишет The Guardian.
Демонстрации под лозунгом «Упразднить систему предоставления убежища» проходили в городах по всей Англии, включая Бристоль, Эксетер, Тамворт, Кэннок, Нанитон, Ливерпуль, Уэйкфилд, Ньюкасл-апон-Тайн, Хорли в графстве Суррей и Кэнэри-Уорф в центре Лондона.
Протесты также прошли в Абердине и Перте в Шотландии и Молде во Флинтшире, Уэльс.
Контрпротесты, организованные организацией Stand Up to Racism, прошли в Бристоле, Кэнноке, Лестере, Ливерпуле, Ньюкасле, Уэйкфилде, Хорли и Лонг-Итоне в графстве Дербишир.
В Бристоле для разнимания враждующих группировок в Касл-парке была привлечена конная полиция, офицеры которой вступили в потасовку с протестующими.
Полиция санкционировала создание зоны рассредоточения, предоставив сотрудникам полиции больше полномочий для перемещения групп или отдельных лиц, вызывающих «притеснения, тревогу или беспокойство у других».
По данным полиции Эйвона и Сомерсета, в городе была арестована 37-летняя женщина по подозрению в нападении на сотрудника службы спасения, в то время как в Ливерпуле было произведено 11 арестов за правонарушения, в том числе за пьянство и нарушение общественного порядка, нападение и драку, поскольку протест партии независимости Великобритании был встречен контрдемонстрацией.
В Хорли, графство Суррей, около 200 протестующих против иммиграции, с георгиевскими (флаг Англии — красный крест Святого Георгия на белом фоне) и профсоюзными флагами, столкнулись с примерно 50 протестующими против расизма на Боунхерст-роуд. Протестующие против расизма скандировали: «Скажите это громко, скажите это четко, беженцам здесь рады», и держали плакаты с призывами к солидарности и «прекратить депортации».
Любители беженцев были встречены потоком оскорблений со стороны антимиграционной группы, один из которых прокричал в мегафон: «Вы все подонки, и вам должно быть стыдно».
Демонстранты и контр-протестующие собрались у отеля Radisson Blu в Перте, где сторонники отмены системы предоставления убежища встретились с организацией «Перт против расизма».
Сохраняется напряженность в связи с использованием отелей для размещения лиц, ищущих убежища, напоминает The Guardian. Во вторник высокий суд вынес окружному совету Эппинг Форест временный судебный запрет на выселение лиц, ищущих убежища, из отеля Bell в Эппинге, графство Эссекс, с 12 сентября.
В последние недели перед отелем регулярно проходили акции протеста после того, как просителю убежища было предъявлено обвинение в попытке поцеловать 14-летнюю местную девочку, которую он отрицает.
В пятницу британское правительство объявило о планах обжаловать отказ высокого суда разрешить ему вмешаться в дело и продолжить обжалование временного судебного запрета.
Другие местные советы также заявили о своем намерении обратиться за юридической консультацией относительно того, могут ли они добиться аналогичного судебного запрета для отелей в своих районах.