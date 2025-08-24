Ричмонд
В Казани женщина прикурила сигарету от Вечного огня

Полиция устанавливает личность нарушительницы.

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане проводится розыск женщины, которая нарушила правила поведения на мемориале памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошёл на мемориале в парке Урицкого в Казани. Неизвестная женщина подошла к Вечному огню, зажгла от него сигарету и скрылась с места происшествия.

Правоохранительные органы занимаются установлением личности нарушительницы. Ведётся проверка, за такое действие предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее суд назначил от двух лет трёх месяцев до 2,5 года колонии-поселения четырём молодым людям, которые осквернили Вечный огонь в Невинномысске.