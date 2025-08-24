ВСУ атаковали терминал «Новатэк» в крупнейшем порту на Балтике: чем он занимается

Первые инициативы по созданию порта датируются XVI веком, когда Россия остро нуждалась в собственных морских воротах на Балтике. В июле 1557 года по распоряжению царя Ивана Грозного началось строительство первого русского порта на Балтийском море — в устье реки Нарвы. Однако последующие изменения внешнеполитического курса привели к началу Ливонской войны в 1558 году, в ходе которой войска установили контроль над рекой, сделав ее на некоторое время главным торговым портом Руси. Тем не менее, заключение Ям-Запольского и Плюсского мирных договоров привели к потере Нарвы, Копорья, Яма, Ивангорода и прилегающих территорий побережья Финского залива. Таким образом, проект по созданию порта реализован не был.