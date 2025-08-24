ВСУ атаковали терминал «Новатэк» в крупнейшем порту на Балтике: чем он занимается

Из-за атаки ВСУ на порт в Финском заливе пострадал комплекс компании «Новатэк».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что сегодня над крупнейшим портом в Балтийском море и вторым по величине в РФ Усть-Луга уничтожено 10 дронов ВСУ. Обломки одного из беспилотников привели к возгоранию на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей природного газа. Огонь тушат специалисты пожарных служб и сотрудники МЧС. Предварительно, пострадавших нет. На чем специализируется комплекс и причальный терминал «Новатэк», а также подробности о крупнейшем порту на Балтике — в материале URA.RU.
Как создавался комплекс.
Комплекс компании «Новатэк» в Усть-Луге начал работу в 2013 годуФото: Илья Московец © URA.RU.
Компания «Новатэк-Усть-Луга» принадлежит ПАО «Новатэк», председателем правления которого является Леонид Михельсон. Строительство комплекса производилось в два этапа: первая очередь была запущена в эксплуатацию 19 июня 2013 году, в октябре завершили строительство второй очереди. В состав комплекса входят причальный терминал и производственное предприятие по фракционированию стабильного газового конденсата. В порту перерабатывается стабильный газовый конденсат с получением легкой и тяжелой нафты, керосина (включая авиационный), дизельной фракции и мазута.
В 2023 году терминал «Новатэк» в порту Усть-Луга экспортировал исключительно нефтепродукты. За год через причальные мощности предприятия было отправлено 6,54 млн тонн нефтепродуктов — это превышает показатель 2022 года на 3,7%. Кроме того, еще 0,5 млн тонн различных нефтепродуктов направили по каботажу, то есть в рамках внутренних перевозок между портами России.
Таким образом, совокупный объем отгрузки нефтепродуктов через терминал ООО «Новатэк-Усть-Луга» в 2023 году составил свыше семи миллионов тонн. Об этом говорится в данных компании по информационно-аналитическому обзору работы морского и речного транспорта «Морцентр-ТЭК».
Михельсон рассказал СМИ о планах по значительному сокращению транспортных расходовФото: Илья Московец © URA.RU.
Создание терминала в Усть-Луге для «Новатэка» стало прорывом в экспортной логистике. Во-первых, компания получила собственный терминал, не зависящий от конфликтов на чужих предприятиях. Во-вторых, географическое расположение Усть-Луги открыло новые возможности сбыта. Практически вся произведенная здесь продукция сейчас идет на экспорт в более чем 20 стран.
Леонид Михельсон редко дает публичные комментарии относительно деятельности терминала. Обычно председатель правления в пресс-релизах отмечает планы по наращиванию производственных мощностей. Однако в 2013 году, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и запуска первой очереди комплекса непосредственно в порту Усть-Луга, Михельсон лично дал интервью телеканалу «Россия-24».
Он подчеркнул, что фракционирование газового конденсата на побережье Финского залива позволяет не только повысить добавленную стоимость продукции, но и значительно сократить транспортные расходы — ранее отправки осуществлялись через мурманский порт Витино. Первая партия продукции была направлена в Южную Америку.
Какие еще компании в порту занимаются перевалкой нефтепродуктов.
Помимо «Новатэк», перевалкой нефтепродуктов в порту занимаются также АО «Усть-Луга Ойл» и ООО «Портэнерго». Комплекс «Усть-Луга Ойл» находится под контролем структур, аффилированных с «Транснефтью», и служит конечным пунктом второй Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). По итогам 2023 года совокупный экспорт нефтепродуктов через эти три профильных терминала составил 16,6 млн тонн.
Кроме того, в Ленинградской области у «Новатэка» есть еще один морской перевалочный объект. В порту Высоцк, расположенном на противоположном побережье Финского залива, работает терминал ООО «Криогаз-Высоцк» пол перевалке сжиженных газов. Он принадлежит ПАО «Новатэк» и «Газпромбанку».
Что известно о крупнейшем на Балтике порте Усть-Луга.
Усть-Луга — это морской торговый порт, расположенный на северо-западе России в Кингисеппском районе Ленинградской области. В акватории Лужской губы Финского залива порт начал функционировать после открытия угольного терминала в декабре 2001 года. Официальное наименование «Усть-Луга» было присвоено порту 12 декабря 2000 года.
К началу 2020-х Усть-Луга стала крупнейшим портом Балтики и заняла второе место по грузообороту среди российских портов, уступая лишь Новороссийску. Навигационные условия данного участка залива обеспечивают возможность практически круглогодичной эксплуатации порта.
Первые инициативы по созданию порта датируются XVI веком, когда Россия остро нуждалась в собственных морских воротах на Балтике. В июле 1557 года по распоряжению царя Ивана Грозного началось строительство первого русского порта на Балтийском море — в устье реки Нарвы. Однако последующие изменения внешнеполитического курса привели к началу Ливонской войны в 1558 году, в ходе которой войска установили контроль над рекой, сделав ее на некоторое время главным торговым портом Руси. Тем не менее, заключение Ям-Запольского и Плюсского мирных договоров привели к потере Нарвы, Копорья, Яма, Ивангорода и прилегающих территорий побережья Финского залива. Таким образом, проект по созданию порта реализован не был.
Вновь к идее строительства вернулись лишь в 1930-х годах XX века. Было принято решение о возведении на Лужской губе крупной военно-морской базы «Ручьи» (также известной как «Второй Кронштадт») для последующего размещения на ней главных сил Балтийского флота. Подобное позволило бы укрепить оборону Ленинграда на дальних подступах. Проект получил название «Строительство-200» или Комсомольск-на-Балтике, строительство стартовало в 1934 году. Ключевым объектом новой базы была искусственно созданная гавань «Новая гавань». Однако завершить проект не удалось, началась Великая Отечественная война — в сентябре 1941 года при отступлении советских войск военно-морская база была разрушена. Окончательное возведение порта произошло в 1993 году по распоряжению правительства России.