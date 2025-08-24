Врачи вытащили нож из головы трёхлетней девочки

Инцидент произошёл, когда мать девочки меняла простыни и случайно взмахнула одной из них, от чего нож, лежавший рядом, попал в голову ребёнка над правым ухом. Мать пыталась вытащить нож сама, но не смогла и вместе с дочерью отправилась в больницу. На видео из соцсетей видно, как девочка спокойно входит в медучреждение с ножом в голове.