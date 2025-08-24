Ричмонд
Врачи вытащили нож из головы трёхлетней девочки

В Китае врачи успешно удалили из головы трёхлетней девочки нож длиной 15 сантиметров, раненой в результате несчастного случая дома. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Источник: Life.ru

«Правильным решением было немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью», — отметил один из врачей клиники Дунчуань в Куньмине.

Инцидент произошёл, когда мать девочки меняла простыни и случайно взмахнула одной из них, от чего нож, лежавший рядом, попал в голову ребёнка над правым ухом. Мать пыталась вытащить нож сама, но не смогла и вместе с дочерью отправилась в больницу. На видео из соцсетей видно, как девочка спокойно входит в медучреждение с ножом в голове.

Медики успешно извлекли лезвие, ребёнок находится в стабильном состоянии. Врачи объяснили, что нож не причинил мгновенной смертельной травмы из-за мягкости детского черепа. Полиция признала случай несчастным, подтвердив отсутствие умысла. История вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях как «чудесное спасение».

Ранее в Уфе врачи Республиканской детской клинической больницы и регионального кардиоцентра успешно провели операцию 11-летней девочке с пулевым ранением сердца. Ребёнок был доставлен в тяжёлом состоянии после несчастного случая с пневматическим оружием и получил проникающее ранение сердца и травму лёгкого.