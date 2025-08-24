Пожар произошел на терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области

Пожар произошел на терминале в порту Усть-Луга после падения обломков беспилотника в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его данным, утром 24 августа над портом Усть-Луга сбили 10 украинских беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы.
— По предварительным данным пострадавших нет, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь 24 августа над регионами России уничтожили 95 украинских беспилотников.
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник около Курской атомной электростанции. При падении дрон сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.
Жители Сызрани Самарской области сообщили о минимум пяти взрывах, произошедшей в ночь с 23 на 24 августа. По их словам, от работы системы ПВО в городе «сработала сигналка у автомобилей и тряслись стены».