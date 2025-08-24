На крутом повороте разбился автобус со школьной футбольной командой

Автобус с футбольной командой средней школы разбился в Пенсильвании (США), в результате чего 21 человек был доставлен в больницу.
Автобус перевернулся примерно в 20 милях к северу от Питтсбурга, в нем находились игроки из средней школы Аликиппа, сообщает Associated Press.
Автобус, перевозивший футбольную команду средней школы на игру, разбился в субботу к северу от Питтсбурга, в результате чего 21 из 28 человек, находившихся на борту, были отправлены в больницу.
Двадцать пять учащихся средней школы Аликиппа и трое взрослых направлялись на игру в близлежащую Гибсонию. Дорожная катастрофа произошла примерно в 20 милях к северу от Питтсбурга.
Начальник полиции округа Эконом Майкл О’Брайен заявил, что у него нет информации о состоянии здоровья тех, кто был доставлен в больницы.
О’Брайен рассказал, что, насколько он понял, автобус перевернулся на бок во время столкновения, но вернулся в вертикальное положение, когда учащиеся были эвакуированы из транспортного средства.
Начальник полиции сказал, что авария произошла в труднодоступном месте на дороге. «Это был крутой поворот», — сказал О’Брайен. «Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, что произошло».
На странице футбольной команды средней школы Аликиппа в социальной сети сообщалось, что каждый игрок проходит обследование, и предлагалось «подумать или помолиться за каждого игрока или тренера, которые путешествовали этим утром».
Ранее в штате Нью-Йорк произошло еще более жуткое ДТП с автобусом. Возвращавшийся после экскурсии к Ниагарскому водопаду автобус перевернулся на бок в кювете рядом с автострадой штата Нью-Йорк. По словам властей, водитель автобуса отвлекся и потерял управление, превысил скорость и перевернулся на шоссе между штатами недалеко от города Пембрук, к востоку от Буффало, примерно в 40 милях к востоку от Ниагарского водопада.
Согласно пресс-релизу полиции штата Нью-Йорк, расследование установило, что туристический автобус выехал с проезжей части на разделительную полосу, затем резко изменил движение, в результате чего автобус перевернулся.
По словам полиции, некоторые из 52 пассажиров были выброшены из машины, другие оказались в ловушке. Пять человек погибли и десятки получили ранения.
Среди погибших — выходцы из Индии и Китая.
Полиция штата сообщила, что выживший водитель автобуса был опознан как 55-летний Бин Шао из Флашинга, штат Нью-Йорк. Причина столкновения все еще выясняется, но полиция заявила, что у водителя «не было признаков повреждения», а у туристического автобуса «не было механических повреждений».
По словам представителя полиции штата Нью-Йорк Джеймса О’Каллагана, автобус двигался на полной скорости и не врезался ни в какие другие транспортные средства, но потерял управление на разделительной полосе.