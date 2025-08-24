Губернатор сообщил о последствиях атаки на «Новатэк» в Ленобласти

Специалисты тушат пожар на терминале «Новатэк» (архивное фото).
В Кингисеппском районе Ленинградской области после атаки ВСУ на терминал компании-нефтеэкспортера «Новатэк» в порту Усть-Луга локализуют пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Емкости с топливом не затронуты огнем», — написал Дрозденко в telegram-канале. Для помощи в борьбе с огнем на место отправили пожарный поезд.
Он добавил, что над районом сбили еще два дрона. Ранее сообщалось о четырех нейтрализованных аппаратах.