Губернатор сообщил о последствиях атаки на «Новатэк» в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области после атаки ВСУ на терминал компании-нефтеэкспортера «Новатэк» в порту Усть-Луга локализуют пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Специалисты тушат пожар на терминале «Новатэк» (архивное фото).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали терминал «Новатэк» в крупнейшем порту на Балтике: чем он занимается.

«Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Емкости с топливом не затронуты огнем», — написал Дрозденко в telegram-канале. Для помощи в борьбе с огнем на место отправили пожарный поезд.

Он добавил, что над районом сбили еще два дрона. Ранее сообщалось о четырех нейтрализованных аппаратах.