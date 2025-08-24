Мусоровоз привез на свалку в Ленобласти тело младенца

По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в квартире, поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. В отношении матери возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, она подозревается в покушении на убийство новорожденного ребенка.