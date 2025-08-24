Ричмонд
Мусоровоз привез на свалку в Ленобласти тело младенца

Мусоровоз привез на свалку в Ленинградской области тело младенца. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Уточняется, что водитель мусоровоза обнаружил тело мальчика при сортировке мусора из кузова после прибытия на полигон твердых бытовых отходов в деревне Лепсари из Мурино.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного).

— По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лица, причастного к совершению преступления, — передает Telegram-канал СК Ленинградской области.

В начале июня жители Ленобласти нашли пакет с новорожденной девочкой у дома 11 по улице Томилина. Позднее ребенка госпитализировали. Сообщалось, что у младенца диагностировали гематомы на голове.

По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в квартире, поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. В отношении матери возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, она подозревается в покушении на убийство новорожденного ребенка.