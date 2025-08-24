Лежит с подогнутыми лапами: ДТП с лосем в Химках встревожило местных жителей

Как сообщалось ранее, подмосковные спасатели оказали помощь двум лосям, которые оказались в ловушке на водохранилище и не могли выбраться в течение трёх дней. Инцидент произошёл на территории водохранилища у гидроузла имени Куйбышева в истринском посёлке. Животные не смогли самостоятельно покинуть бетонную площадку у гидроузла, которая стала для них непроходимой преградой. Экстренным службам удалось освободить лосей, и теперь они снова свободно перемещаются по лесу.