В крови живущих близ военной базы обнаружен тревожный уровень «вечных химикатов»

Уровень Pfas, токсичных «вечных химикатов», в крови тех, кто живет вблизи базы ВВС США, вызывает тревогу у специалистов. Уровень токсичных веществ оказался в 10 раз выше, чем у людей, которые не работали в загрязненной зоне.
Новое исследование показывает тревожный уровень Pfas в крови людей, живущих или работающих вблизи базы ВВС США, ответственной за загрязнение питьевой воды высоким содержанием опасных «химикатов форевер», говорится в новом отчете государственного регулирующего органа, пишет The Guardian.
Уровень этого вещества достаточно высок у тех, кто жил и работал вблизи военно-воздушной базы Кэннон в округе Карри, чтобы вызывать опасения по поводу состояния здоровья, — примерно в 10 раз выше, чем у тех жителей региона, которые не работали в загрязненной зоне. Загрязнение связано с типом противопожарной пены, содержащей Pfas, которую военные используют по всей стране, и типы соединений, обнаруженных в высоких концентрациях в крови участников, также широко использовались в пене.
«Результаты свидетельствуют о неопровержимых фактах», — сказал Джеймс Кенни, секретарь департамента окружающей среды штата Нью-Мексико. «Это свидетельство вреда, который ВВС США причинили своим соседям, является призывом к действию по немедленному устранению многолетнего, заброшенного, токсичного шлейфа Pfas, который продолжает угрожать семьям округа Карри».
ПФАС — это класс из примерно 15 000 соединений, которые чаще всего используются для придания изделиям водо-, пятноустойчивости и жиростойкости, поясняет The Guardian. Эти химические вещества вызывают рак, врожденные дефекты, снижение иммунитета, высокий уровень холестерина, заболевания почек и ряд других серьезных проблем со здоровьем. Их называют «вечными химикатами», потому что они естественным образом не разлагаются в окружающей среде.
ПФАС являются распространенным ингредиентом противопожарной пены, и военные в настоящее время постепенно отказываются от их использования, поскольку это высокотоксичное вещество сильно загрязнило воду и окружающую среду более чем на 700 военных базах по всей стране. Однако уровень ПФАС в крови жителей близлежащих районов регулярно не контролируется.
Штат Нью-Мексико подает в суд на военно-воздушные силы, чтобы заставить их более оперативно и тщательно бороться с загрязнением окружающей среды в регионе. Из-за этого было отравлено по меньшей мере 100 частных колодцев и общественный колодец в Кловисе, близлежащем городе с населением около 40 000 человек, отмечает The Guardian.
Уровни, обнаруженные в поверхностных водах, примерно в 27 000 раз превышают установленные Агентством по охране окружающей среды США лимиты на питьевую воду, а загрязненная вода используется на пахотных землях, что вызывает вопросы о безопасности этих продуктов. Местные молочные фермеры в 2018 году были вынуждены умертвить около 3500 коров, у которых было зараженное молоко.
«То, что произошло здесь, в округе Карри, штат Нью-Мексико, может произойти в любом городе США, поэтому мы все должны быть внимательны, потому что на очереди ваша вода и ваша семья», — отмечает Джеймс Кенни.
Около 99% из 628 протестированных образцов крови содержали Pfas, но четыре соединения, которые чаще всего обнаруживались, были теми, которые обычно используются в пене для пожаротушения.
Хотя, по оценкам правительства США, около 99% людей имеют Pfas в крови, у тех, кто живет и работает в зоне выброса, уровень Pfas в крови в целом значительно выше. Около 26% людей имели самый высокий уровень Pfas в крови по всей стране.
У людей, которые жили или работали в зоне выброса, уровень PFHxS, широко распространенного соединения Pfas, используемого в пенопласте, более чем в три раза превышал средний показатель по США.
Военно-воздушные силы США заявили, что они не изучали эти данные, но подчеркнули, что предпринимают многочисленные шаги для борьбы с загрязнением, включая установку системы очистки воды.
По словам Дэвида Эндрюса, главного научного сотрудника некоммерческой организации Environmental Working Group, которая отслеживает загрязнение пеной и военными средствами, уровни в крови аналогичны показателям в нескольких других районах, загрязненных противопожарной пеной. Уровни в крови вызывают беспокойство, добавил он.
«Безусловно, при более высоких концентрациях повышаются опасения по поводу последствий для здоровья», — подчеркивает Эндрюс. Тем, у кого повышенный уровень Pfas в крови, следует проконсультироваться со своим врачом и ознакомиться с рекомендациями Национальной академии наук США о рисках для здоровья, связанных с повышенным уровнем Pfas в крови, — добавил Эндрюс.