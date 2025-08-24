В крови живущих близ военной базы обнаружен тревожный уровень «вечных химикатов»

Уровень этого вещества достаточно высок у тех, кто жил и работал вблизи военно-воздушной базы Кэннон в округе Карри, чтобы вызывать опасения по поводу состояния здоровья, — примерно в 10 раз выше, чем у тех жителей региона, которые не работали в загрязненной зоне. Загрязнение связано с типом противопожарной пены, содержащей Pfas, которую военные используют по всей стране, и типы соединений, обнаруженных в высоких концентрациях в крови участников, также широко использовались в пене.