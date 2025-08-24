Ричмонд
Поезд направлен для тушения пожара в порту Усть-Луге после атаки БПЛА

Обломки одного из БПЛА привели к возгоранию на терминале «Новатэк».

Источник: Комсомольская правда

Пожарный поезд направили для тушения пожара, возникшего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Усть-Луг в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В заявлении уточнили, что в составе поезда более 183 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

Как сообщает Октябрьская железная дорога, на движение пассажирских поездов это не повлияет.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что емкости с топливом не затронуты огнем на площадке терминала в Усть-Луге.

Накануне глава Ленинградской области сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье, 24 августа, уничтожили десять беспилотников ВСУ над портом Усть-Луга. При этом обломки одного из дронов привели к возгоранию на терминале «Новатэк».

