Бойцы ВС РФ уничтожили в Сумской области отряд ССО ВСУ «Рейнджер»

Российские военные ликвидировали в Сумской области бойцов украинского подразделения Сил специальных операций (ССО) «Рейнджер». Об этом РИА Новости сообщил офицер группировки войск «Север» ВС РФ, известный под позывным «Витязь».
По словам военнослужащего, в рамках операций по расширению буферной зоны в указанном регионе был уничтожен пункт управления дронами отряда «Рейнджер» с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов. После этого российские дроны атаковали блиндаж, где находились бойцы этого подразделения.
«Витязь» уточнил, что двоим военнослужащим из «Рейнджера» удалось спастись бегством.
Ранее сообщалось, что российские военные успешно продвигаются в селе Юнаковка Сумской области и «дожимают» боевиков ВСУ на территории села и вокруг него.