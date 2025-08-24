В Ленобласти на полигоне ТБО обнаружили тело новорожденного мальчика

В Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, мертвого мальчика с пуповиной заметили среди мусора накануне. Полигон, о котором идет речь, находится в деревне Лепсари Всеволожского района.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного матерью (ст. 106 УК РФ). Личность девушки/женщины, причастной к произошедшему, устанавливается.
Ранее сообщалось, что в одной из гостиниц Омска горничная обнаружила в номере тело новорожденного ребенка, когда пришла делать уборку.