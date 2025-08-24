Восемь грибников пропали в лесах Кузбасса

В Кузбассе сотрудники полиции и волонтеры продолжают масштабные поиски восьми местных жителей, пропавших в лесах региона 23 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, шесть человек исчезли в районе деревни Ясная Поляна Юргинского округа, еще двое мужчин не вернулись из леса в Яшкинском и Новокузнецком муниципальных округах.