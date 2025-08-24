Сочли за мусор: В Ленобласти на свалке обнаружили тело мёртвого младенца

Ранее в Омске 16-летняя девушка родила ребёнка в хостеле, а затем задушила его и выбросила тело в мусорное ведро. Сотрудница хостела обнаружила младенца во время уборки. Девушка была задержана, признала вину и объяснила, что не хотела брать на себя ответственность за ребёнка.