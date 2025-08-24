Сочли за мусор: В Ленобласти на свалке обнаружили тело мёртвого младенца

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 23 августа 2025 года на полигоне в деревне Лепсари. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с и.о. руководителя следственного отдела. В состав группы вошли следователи, криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личности причастного к преступлению.
Ранее в Омске 16-летняя девушка родила ребёнка в хостеле, а затем задушила его и выбросила тело в мусорное ведро. Сотрудница хостела обнаружила младенца во время уборки. Девушка была задержана, признала вину и объяснила, что не хотела брать на себя ответственность за ребёнка.