В российском регионе ищут восьмерых пропавших грибников

Масштабная операция по поиску была развёрнута правоохранительными органами Кузбасса после того, как в лесах региона пропали несколько грибников. Тревожный сигнал поступил 23 августа, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. По их данным, шесть человек из деревни Ясная Поляна в разное время ушли в лес и не вернулась после «тихой охоты».