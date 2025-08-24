Россиянка вернулась из Таиланда с боррелиозом после укуса клеща

Инфицированный клещ укусил туристку из России на военным пляже в Таиланде — домой она вернулась с боррелиозом. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, Светлана с семьей отдыхали в трехзвездочном отеле Grand Jomtien Palace и посетили один из лучших пляжей региона — военный Сай Кео, расположенный на территории Королевских военно-морских сил Таиланда, известный белым песком и прозрачной голубой водой.
Во время загара на шезлонге россиянку укусил клещ. Сначала она приняла укус за комариный и продолжила отдых, но со временем место укуса увеличивалось, а по возвращении в Россию опухоль стала значительной.
Женщина обратилась в больницу, где врачи установили, что ее укусил тайский клещ, переносивший боррелиоз, и назначили курс антибиотиков, сообщается в публикации.
Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал, когда в столичном регионе ожидать новой волны активности клещей и где и их будет больше всего. По его словам, смена жары на прохладу может спровоцировать паразитов.