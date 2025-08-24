Пулково возобновил работу после почти 20 часов ограничений

В пресс-службе авиагавани ранее сообщали, что на запасные аэродромы ушли 39 рейсов, более 60 рейсов были задержаны более чем на два часа: «Ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству Пулково раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта».