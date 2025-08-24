Ричмонд
Пулково возобновил работу после почти 20 часов ограничений

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. сообщает Росавиация. Он был закрыт почти 20 часов.

Источник: pulkovoairport

В пресс-службе авиагавани ранее сообщали, что на запасные аэродромы ушли 39 рейсов, более 60 рейсов были задержаны более чем на два часа: «Ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству Пулково раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта».

О снятии ограничений представитель Росавиации Артем Кореняко объявил в 10:07 мск 24 августа. В последний раз об их вводе он сообщил около 04:00 ночи. До этого меры действовали с 14:29 до 21:06 23 августа.

В пресс-службе авиагавани утром 24 августа сообщили, что ограничения на полеты в воздушном пространстве аэропорта действуют уже 18 часов.

К 08:38 мск за весь период действия ограничительных мер аэропорт Пулково смог принять 65 рейсов. Из авиагавани вылетело 63 самолета, было обслужено более 17 тыс. пассажиров, сообщили в аэропорту.

Там уточнили, что на запасные аэродромы ушли 39 рейсов, более 60 рейсов были задержаны более чем на два часа: «Ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству Пулково раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта».

Администрация аэропорта Пулково предупредила пассажиров о корректировке расписания и призвала следить за информацией о статусе рейсов. В случае задержки или отмены рейсов пассажирам рекомендовали не приезжать в аэропорт заблаговременно.