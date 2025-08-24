Хинштейн назвал атаку на Курскую АЭС угрозой ядерной безопасности

Удары по АЭС он назвал «не просто военными преступлениями», а угрозой ядерной безопасности и переходом всех границ международных конвенций. Глава региона напомнил, что в ночь на 24 августа над объектом сбили украинский беспилотник.
«В результате детонации и падения БПЛА загорелся трансформатор, пожарные расчеты огонь оперативно ликвидировали. Из-за атаки блок № 3 был разгружен на 50%», — отметил Хинштейн, добавив, что пострадавших нет. Аналогичные данные ранее приводил «Росэнергоатом».
По словам Хинштейна, радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории находится в норме, и поводов для беспокойства нет.
Попытка атаковать Курскую АЭС была предпринята 24 августа в 00:26 мск. Тогда силы ПВО сбили украинский беспилотник рядом со станцией. В работе находится третий энергоблок, четвертый — в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации, отметила пресс-служба станции.
Позднее там сообщили о возгорании у трансформатора собственных нужд из-за взрыва беспилотника.
Трансформатор собственных нужд (ТСН) — это устройство, предназначенное для обеспечения электроснабжением оборудования, необходимого для функционирования электрических подстанций, комплектных распределительных устройств и других энергетических объектов.
Курская АЭС — атомная электростанция на правом берегу реки Сейм в городе Курчатове (в 40 км к западу от Курска и в 65 км от украинской границы) в Курской области. Это одна из крупнейших атомных станций в России. Она обеспечивает энергией 19 регионов Центрального федерального округа и 90% промышленных предприятий.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после атаки на станцию заявило, что в курсе сообщений о возгорании, и напомнило о словах гендиректора Рафаэля Гросси, что «каждый ядерный объект должен быть постоянно защищен». Российский МИД предупреждал, что атака украинских военных на Курскую АЭС может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
