Хинштейн назвал атаку на Курскую АЭС угрозой ядерной безопасности

Попытка атаковать Курскую АЭС была предпринята 24 августа в 00:26 мск. Тогда силы ПВО сбили украинский беспилотник рядом со станцией. В работе находится третий энергоблок, четвертый — в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации, отметила пресс-служба станции.