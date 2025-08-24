В «Детском мире» на Лубянке взорвался баллон с газом

На место следуют экстренные службы. По данным «Москвы», на место прибыли шесть карет скорой помощи. Сейчас идет эвакуация ЦДМ, кадры выходящих из здания людей публикуют «Осторожно, новости». В здании чувствуется запах дыма и горелого пластика. На кадрах, которые показала «Москва 24» видно, что к зданию прибыла пожарная машина.