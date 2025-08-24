Ричмонд
В «Детском мире» на Лубянке взорвался баллон с газом

Баллон взорвался на третьем этаже Центрального детского магазина на Лубянке, сообщает агентство «Москва». Предварительно, пострадали два человека. О взрыве баллона с газом в ЦДМ также сообщает телеграм-канал 112.

Источник: РИА "Новости"

На место следуют экстренные службы. По данным «Москвы», на место прибыли шесть карет скорой помощи. Сейчас идет эвакуация ЦДМ, кадры выходящих из здания людей публикуют «Осторожно, новости». В здании чувствуется запах дыма и горелого пластика. На кадрах, которые показала «Москва 24» видно, что к зданию прибыла пожарная машина.

По сведениям РЕН ТВ и агентства «Москва», в результате взрыва баллона погиб один человек. Издание и телеканал пишут также об одном пострадавшем, ТАСС и «РИА Новости» сообщают, что раненых двое.

Материал дополняется