Собянин: причиной взрыва в ЦДМ могла стать техническая неисправность

«К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего. Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», — написал он в своем Telegram-канале.
Мэр столицы отметил, что московские медики оказывают помощь пострадавшим. Как передает корреспондент ТАСС, сейчас вход в ЦДМ оцеплен, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы — полиция, МЧС, скорая помощь и реанимация.
Как уточнили ТАСС в оперативных службах, здание ЦДМ не газифицировано.