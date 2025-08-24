Ричмонд
Собянин: причиной взрыва в ЦДМ могла стать техническая неисправность

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего в результате взрыва в столичном Центральном детском магазине. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность оборудования.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего. Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр столицы отметил, что московские медики оказывают помощь пострадавшим. Как передает корреспондент ТАСС, сейчас вход в ЦДМ оцеплен, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы — полиция, МЧС, скорая помощь и реанимация.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, здание ЦДМ не газифицировано.

