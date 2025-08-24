Ричмонд
Четверо детей пострадали при столкновении двух машин в центре Москвы

Два автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной, после чего одна из машин перевернулась. Предварительно, в результате аварии пострадали четыре ребенка. Других подробностей случившегося пока нет. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Утром в результате ДТП с участием такси на 87-м километре МКАД в столице пострадал один человек. Кроме того, 22 августа автомобиль, ехавший по внутренней стороне 60-го километра автодороги, врезался в препятствие.

Помимо этого, на Вильнюсской улице около дома № 5 столкнулись две машины. От произошедшего удара один из автомобилей перевернулся. По предварительным данным, эта авария унесла жизнь одного человека.

В подмосковном поселке Бакеево две женщины пострадали после того, как в них на полной скорости влетел подросток — несовершеннолетний гнал по дороге на квадроцикле.