Четверо детей пострадали при столкновении двух машин в центре Москвы

Два автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной, после чего одна из машин перевернулась. Предварительно, в результате аварии пострадали четыре ребенка. Других подробностей случившегося пока нет. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».