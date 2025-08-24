Российскую альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа

Российскую альпинистку Наталью Наговицину попытаются спасти 25 августа, если будет подтверждено, что она жива, сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России.
Ранее сообщалось, что спасательная операция по поиску и оказанию помощи Наговициной была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.
«Если станет известно, что она жива, будет предпринята попытка спасти ее с помощью евродрона. В зависимости от результатов возможно проведение еще одной операции по снятию Наговициной с вершины», — рассказал источник агентства.
Ранее сообщалось, что эвакуировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Она не может передвигаться самостоятельно из-за перелома ноги и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. Несколько сотен метров ниже лежит тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.