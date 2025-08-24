Российскую альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа

Ранее сообщалось, что эвакуировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Она не может передвигаться самостоятельно из-за перелома ноги и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. Несколько сотен метров ниже лежит тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.