Молдавия сократила число избирательных участков

«В рамках подготовки к парламентским выборам 28 сентября для граждан, проживающих в Приднестровском регионе, будет открыто 12 избирательных участков», — сказано в сообщении ЦИК Молдавии. Отмечается, что на президентских выборах 2024 года для граждан, проживающих на территории Приднестровья, было организовано 30 избирательных участков.