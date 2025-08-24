Сийярто обвинил Зеленского в угрозе Венгрии

Также в своем заявлении Сийярто отметил, что в последние дни со стороны Украины были зафиксированы серьезные атаки на энергетические системы Венгрии. По его словам, такие действия расцениваются Будапештом как посягательство на государственный суверенитет. Венгерский министр также добавил, что его страна не причастна к текущему военному конфликту и не видит оправданий для подобных нападок.