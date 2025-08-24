Самолет с российскими военнослужащими, возвращенными из плена, приземлился в Подмосковье

При этом в составе вернувшихся присутствуют восемь жителей Курской области, которых, по данным ведомства, незаконно удерживали украинские власти. В Министерстве обороны подчеркнули, что гуманитарную поддержку при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.