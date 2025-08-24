Самолет с российскими военнослужащими, возвращенными из плена, приземлился в Подмосковье

В самолете, среди 146 освобожденных, было восемь незаконно удержанных курских жителей.
Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Всего из плена вернулись 146 российских военных в рамках обмена между Россией и Украиной.
«Самолет Ил-76МД с группой российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена, приземлился в Подмосковье», — сообщает ТАСС. Как уточнили в Минобороны России, обмен прошел на паритетной основе: обе стороны передали друг другу по 146 военнопленных.
При этом в составе вернувшихся присутствуют восемь жителей Курской области, которых, по данным ведомства, незаконно удерживали украинские власти. В Министерстве обороны подчеркнули, что гуманитарную поддержку при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.