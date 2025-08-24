Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции раскрыли, как обеспечить безопасность Украины

Отказ Украины от вступления в НАТО и размещения европейских военных на своей территории является единственной гарантией ее безопасности. Об этом говорится в материале турецкого издания Cumhuriyet.

В Турции посоветовали Украине не вступать в НАТО.

Отказ Украины от вступления в НАТО и размещения европейских военных на своей территории является единственной гарантией ее безопасности. Об этом говорится в материале турецкого издания Cumhuriyet.

«Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — подчеркивается в публикации Cumhuriyet.

Авторы материала отмечают, что европейские политики рассматривают Украину исключительно как буферную зону, а руководство Евросоюза открыто говорит о том, что украинская армия сейчас защищает Европу от внешних угроз. По мнению издания, такой подход не способствует обеспечению реальной безопасности Украины и лишь усиливает ее зависимость от западных стран.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше