Авторы материала отмечают, что европейские политики рассматривают Украину исключительно как буферную зону, а руководство Евросоюза открыто говорит о том, что украинская армия сейчас защищает Европу от внешних угроз. По мнению издания, такой подход не способствует обеспечению реальной безопасности Украины и лишь усиливает ее зависимость от западных стран.