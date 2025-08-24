В России считают, что Зеленский лицемерит и говорит лишь то, что ему диктуют западные кураторы.
Лицемерием и подлостью посчитали в Госдуме РФ слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, которые он назвал «украинской территорией» и «одной семьей». Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского — лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей», — сказал Шеремет РИА Новости.
Парламентарий также отметил, что Зеленского ждет ответственность за все его военные преступления. По мнению Шеремета, Зеленский не вправе говорить от лица украинского народа, потому что его заявления продиктованы западными кураторами.
После референдумов 2014 и 2022 годов Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области были включены в состав РФ. Российские власти подчеркивают, что жители этих территорий реализовали право на самоопределение.