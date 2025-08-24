ВСУ перекидывают дополнительные войска в ДНР

Российские военные не дали прорваться ВСУ.
Украинские войска перебрасывают дополнительные резервы на красноармейское направление и предпринимают попытки контратаковать позиции российских сил. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Противник, мы видим, сопротивляется, перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать. Достаточно тяжелые бои, но тем не менее это движение вперед. И мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи», — прокомментировал глава ДНР.
Пушилин также отметил, что ситуация на данном участке фронта полностью контролируется российскими подразделениями. По его словам, несмотря на столкновения, бойцы ВС РФ занимают стратегически важные позиции.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что вокруг Красноармейска (Покровска) формируется окружение, в котором оказались украинские военные. Так, трасса между Красноармейском и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под контролем ВС РФ.