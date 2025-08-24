ВСУ перекидывают дополнительные войска в ДНР

«Противник, мы видим, сопротивляется, перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать. Достаточно тяжелые бои, но тем не менее это движение вперед. И мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи», — прокомментировал глава ДНР.