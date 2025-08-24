Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подробности ДТП в центре Москвы: пострадали дети

Крупная авария произошла в воскресенье вечером в центре Москвы.

Крупная авария произошла в воскресенье вечером в центре Москвы. На Фрунзенской набережной недалеко от Андреевского моста около 19.30 столкнулась «БМВ» и микроавтобус «Мерседес».

Два черных микроавтобуса с иностранной делегацией проезжали по Фрунзенской набережной и столкнулись с встречной «БМВ», которая пересекла двойную сплошную. В ходе аварии микроавтобус перевернулся.

Девушку-иностранку забрали в машину скорой помощи и оказали медицинскую помощь. Также в микроавтобусах были трое детей, у одного из них порезы.