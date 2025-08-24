Подробности ДТП в центре Москвы: пострадали дети

Крупная авария произошла в воскресенье вечером в центре Москвы. На Фрунзенской набережной недалеко от Андреевского моста около 19.30 столкнулась «БМВ» и микроавтобус «Мерседес».
Два черных микроавтобуса с иностранной делегацией проезжали по Фрунзенской набережной и столкнулись с встречной «БМВ», которая пересекла двойную сплошную. В ходе аварии микроавтобус перевернулся.
Девушку-иностранку забрали в машину скорой помощи и оказали медицинскую помощь. Также в микроавтобусах были трое детей, у одного из них порезы.